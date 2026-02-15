Reabre la AP-7 entre Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentido norte

Vehículos circulan por la AP-7 (archivo). - Kike Rincón - Europa Press

TARRAGONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 ha reabierto este domingo sobre las 17 su tramo entre Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentido norte, que se había cortado tras volcar un camión en la vía el sábado, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Por la mañana ya se había levantado a los camiones de más de 7,5 toneladas la prohibición de circular por la AP-7 de L'Arboç a Ulldecona (Tarragona), después de que el SCT les restringiera el paso el sábado por el viento.

Poco antes de las 18, la nieve o el viento obliga a tener cortadas la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida), donde hay riesgo de aludes), y la BV-4024 en Coll de Pal (Barcelona), y hacen falta cadenas en la C-142b para acceder al Pla de Beret (Lleida) y la BV-4031 en el Coll de la Creueta (Barcelona).