Reabre de madrugada la AP-7 en el Vendrell (Tarragona) tras el corte por el incendio de un camión

Camión incendiado en la AP-7 - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en el Vendrell (Tarragona) en sentido Barcelona ha reabierto sobre las 5.44 de este viernes tras el corte provocado por el incendio de un camión este jueves sobre las 19.20 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press

El conductor del camión ha resultado ileso y los Bombers de la Generalitat han trabajado con 5 dotaciones en la extinción del fuego, han señalado los Bombers en otro apunte en 'X'.

Aún hay un carril cortado para retirar el vehículo accidentado.