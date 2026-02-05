Reabre parcialmente el túnel de Rubí (Barcelona) para trenes de mercancías

Cartel de Adif en la Estación de Fabra i Puig, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Rubí (Barcelona) para la circulación de trenes de mercancías se ha reabierto parcialmente este jueves después de que Adif haya concluido las obras para reforzar en 130 metros la estructura del mismo, ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En esta primera actuación, se ha reforzado la estructura cosiendo una fisura existente en el túnel colocando unas platabandas de acero que se han anclado a la bóveda de la infraestructura para su refuerzo.

Además, se ha escaneado la instalación y, posteriormente, se instalarán cerchas metálicas que se están fabricando a medida, mientras se mantiene la auscultación del túnel "en tiempo real" y se intensifica la vigilancia de este punto.