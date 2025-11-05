Reabre totalmente la AP-7 en L'Aldea (Tarragona) tras repararse el asfalto dañado por camión quemado

La AP-7 en L'Aldea (Tarragona) con su circulación normalizada tras el incendio de un camión - SCT

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 ha podido reabrir todos sus carriles este miércoles cerca de las 13.00 horas en L'Aldea (Tarragona) después de que las tareas de reparación del asfalto hayan terminado, ya que el camión incendiado de este martes lo dejó dañado sin poder prestar circulación en uno de los carriles.

Por ello, el Servei Català de Trànsit (SCT) da por normalizada la circulación en sentido sur después de que este martes se llegaran a formar retenciones de hasta 10 kilómetros, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, dos grúas estuvieron trabajando durante la tarde para retirar los restos del camión calcinado.