Reabren 2 carriles de la Ronda Litoral en Diagonal Mar tras el corte por incendio de una furgoneta

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ronda Litoral entre Diagonal Mar y Poblenou (Barcelona) en sentido norte ha reabierto 2 carriles este miércoles sobre las 9.28 horas tras el corte provocado por el incendio de una furgoneta sobre las 8.48 horas.

Los Bombers de Barcelona ya han extinguido el fuego y se mantiene la intensidad en el tramo afectado, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

A raíz del incidente se acumulan 11 kilómetros de colas.