Rebiertos dos carriles de la AP-7 en dirección norte en Borrassà (Girona)

Varias personas cortan la carretera con neumáticos ardiendo durante una protesta, a 8 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos carriles de la autopista AP-7 han quedado reabiertos hacia las 15 horas de este martes en su tramo entre Borrassà y Vilademuls (Girona) tras finalizar los trabajos de limpieza.

En sentido sur, la AP-7 se mantiene cortada, informa el Servei Català de Trànsit en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los equipos de limpieza han estado en la vía desde primera hora de la mañana para retirar los escombros tras el bloqueo de los agricultores catalanes, que protestaban contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur.