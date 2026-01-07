Se recupera la R4 tras la interrupción entre Montcada Bifurcació y Fabra i Puig (Barcelona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La línea R4 de Rodalies ha recuperado totalmente su circulación en ambos sentidos tras la avería de señalización en la estación de Montcada Bifurcació (Barcelona) que ha interrumpido la circulación de los trenes entre esta estación y Fabra i Puig (Barcelona) desde este miércoles a las 6.45 horas hasta las 9.40 horas.

Durante la incidencia se ha ofrecido dos trenes por hora y sentido y se ha hecho desvío por el túnel de Passeig de Gràcia, donde las estaciones de Montcada Bifurcació, Clot, Passeig de Gràcia y Sants (Barcelona) han recuperado su recorrido habitual, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Los viajeros en las estaciones de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera Meridiana, Fabra i Puig y Torrebaró (Barcelona) han sido encaminados a coger el Metro de Barcelona.