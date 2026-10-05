Recuperada la circulación de la alta velocidad entre La Sagrera y Barcelona Sants

Archivo - Varias personas en la entrada de la estación de Sants, a 23 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de alta velocidad se entre La Sagrera y Barcelona Sants se ha recuperado este lunes sobre las 11.15 horas tras resolverse una incidencia que ha obligado a suspender el servicio durante 45 minutos, aproximadamente.

Así lo ha informado Adif en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, si bien la incidencia afectaba a los trenes de alta velocidad que circulan entre Barcelona y Girona.

En el ámbito de Rodalies, los trenes de la R1 y R2Nord no funcionan este lunes desde las 11.45 horas en todo su recorrido por las lluvias intensas.