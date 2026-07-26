Recuperado el servicio de la R2, R2 Nord y R11 tras repararse el socavón en Montcada (Barcelona)

Obras para reparar el socavón, a 24 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies se ha recuperado este domingo tras la reparación de la infraestructura por el socavón en Montcada i Reixac (Barcelona), informa Renfe en un comunicado.

La incidencia registrada el pasado miércoles interrumpía la circulación entre Montcada y Sant Andreu (Barcelona) y Renfe realizó marchas exploratorias sin viajeros este sábado para verificar el estado de la infraestructura y garantizar la seguridad después de que Adif finalizara las tareas de reposición del terreno.

Pese a la recuperación de la circulación Renfe ha establecido una limitación temporal de velocidad en el punto afectado.

Según informó Adif este sábado la auscultación realizada en las infraestructuras ferroviarias y en las viviendas del entorno constatan que desde el miércoles hasta este sábado no se ha producido ningún tipo de movimiento o alteración del terreno, ni en la plataforma de vía ni en las estructuras de los edificios próximos a la zona afectada.

Adif intervino para asegurar el terreno mediante el relleno de la pared inferior del pozo mediante 365 m3 de hormigón e inició los trabajos para cubrir el derrumbe, y una vez estabilizado el fondo del pozo, se posicionaron hasta dos bombas en la proximidad de la zona del hundimiento vertiendo 1.930 m3 de mortero.