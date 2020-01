Recuperan el testimonio de Charlotte Delbo de Auschwitz en 'Ninguno de nosotros volverá'

Publicado 23/01/2020 13:47:38 CET

Una novela "espeluznante" que narra la experiencia femenina en los campos nazis

Las editoriales Libros del Asteroide y Club Editor recuperan en castellano y catalán 'Ninguno de nosotros volverá', de la escritora francesa Charlotte Delbo (1913-1985), que narra su testimonio de los campos de concentración de Auschwitz y Ravensbrück.

La "espeluznante" novela fue publicada en 1970 y llegará ahora a las librerías el 27 de enero, coincidiendo con la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, han explicado este jueves los editores, Luis Solano y Maria Bohigas, en rueda de prensa.

El 24 de enero de 1943, Charlotte Delbo, miembro de la Resistencia francesa, fue deportada a Auschwitz en un convoy junto a otras 230 mujeres que pasarían a formar parte de su novela, en la que narra la experiencia en los campos de concentración nazis desde un punto de vista femenino.

Tan solo unos meses después de su liberación, Delbo comenzó a escribir 'Ninguno de nosotros volverá', y tras finalizarlo, decidió guardarlo durante 20 años por miedo a que "no se hiciese justicia al horror de lo vivido", ha asegurado Solano.

Fue finalmente en 1970 cuando se publicó por primera vez en Francia, convirtiéndose en la primera parte de la trilogía 'Auschwitz y después', que se publica junto con 'Un conocimiento inútil', la segunda parte, en un solo volumen.

VOZ FEMENINA COLECTIVA

Delbo reconstruye su recuerdo a partir de breves y poéticas estampas de vida y de muerte, y lo hace en gran medida desde una voz colectiva femenina, la de todas las cautivas que, pese a haber sido desposeídas de su identidad, supieron sostenerse unas a las otras, convirtiéndose ese compañerismo "en lo único que las hizo aguantar", ha explicado Bohigas.

"Delbo transmite y cuenta cosas que son particularmente femeninas. El cuerpo de la mujer está muy presente en la obra", ha subrayado Solano, y ha asegurado la importancia de dar voz a un testimonio femenino, ya que hay menos mujeres que hayan escrito sobre el Holocausto que hombres.

UNA NOVELA DE GRAN VALOR LITERARIO

La decisión de no publicar el libro hasta 20 años más tarde no fue casual: "La ambición literaria no era menor, Delbo quiso hacer una obra literaria, no testimonial. Ella no quería hacer un trabajo periodístico, sino literario", ha señalado Bohigas.

"No se trata de una autora gráfica. Es una autora muy sutil que crea una atmósfera gótica o incluso fantasmagórica y que consigue apagar la luz", ha explicado Solano, además de asegurar que se trata de una novela de gran valor literario que destaca frente a otros grandes testimonios del Holocausto gracias a su gran voluntad de estilo.

A través de un lenguaje sobrio, frases cortas y una manera especial de puntuar, Delbo consigue crear una novela emotiva que "convierte sus versos en verdaderos golpes y la convierte a ella en una autora gigante y primordial", ha añadido Bohigas.