Recurren la inadmisión de la querella contra la policía infiltrada en movimientos sociales de Girona

El activista Òscar Campos, Òmnium Cultural, la CUP, l'Associació Ateneu Popular de Girona, l'Associació No al Racisme de Girona i Salt y la Federació d'Entitats Socioculturals de Salt han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión de inadmitir de la querella contra la agente de Policía Nacional que mantuvo una relación con Campos para, presuntamente, infiltrarse en el movimiento independentista de Girona.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita el recurso de amparo constitucional contra la decisión de "no investigar" la actuación de la funcionaria y sus superiores después de que el pasado 16 de diciembre la Audiencia de Girona confirmara el archivo de la querella al considerar que la relación entre Campos y la policía fue consentida pese a que ella ocultó su identidad.

El recurso, presentado por el abogado Benet Salellas, sostiene que la policía falseó su identidad para construir "espuriamente" una relación sexoafectiva y de convivencia con Campos con el fin de socavar información y monitorear la actividad de espacios protegidos por el sistema de derechos y libertades fundamentales, textualmente, a los que no habría podido tener acceso si se hubiese sabido que era policía.

El órgano instructor argumentó que no había elementos para entender que la querellada había iniciado "forzadamente y en plano de desigualdad" una relación sentimental con el activista para obtener información de inteligencia y que por lo tanto no podía determinarse que su forma de proceder fuese desproporcionada a los fines que le fueron encomendados.

En este sentido, el recurso insiste en que es imposible determinar si hubo una proporcionalidad sin conocerse cuáles eran los objetivos que le fueron encomendados a la policía y que podrían justificar simular una relación para conseguirlos y critica que sin realizar diligencia alguna se presuponga que las órdenes recibidas justificaban "cosificar a un ciudadano para llevar a cabo una supuesta misión de vigilancia".

Recuerda que Òscar Campos no habría iniciado ninguna relación sentimental con ella si hubiera sabido "que la motivación real de la querellada no era la que simulaba (el afecto y la atracción)", sino el cumplimiento de una supuesta misión de vigilancia policial.

TORTURAS

El abogado defiende que los hechos objeto de la querella son constitutivos de delitos de torturas por los medios utilizados, "la cosificación de Òscar Campos como instrumento para cumplir su misión de infiltración" mediante el engaño sobre su identidad y una relación sexoafectiva y de convivencia orientada exclusivamente a monitorear la actividad política de su entorno.

Por todo ello, considera que la construcción de esta relación "ficticia" es desproporcionada y supone una extralimitación de sus funciones que vulnera el principio de la dignidad humana.