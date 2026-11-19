Momento del encuentro - EURECAT

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La red H2CAT, coordinada por el centro tecnológico Eurecat, ha destacado el papel de las tecnologías relacionadas con el hidrógeno renovable y el carbono circular en la descarbonización y la desfosilización de la industria, en el marco del H2CAT Innovation Summit, que se ha celebrado este jueves en Barcelona.

La red ha explicado en un comunicado que el encuentro ha servido para presentar los resultados y avances que ha logrado este año, en el que ha integrado las tecnologías vinculadas al carbono circular en sus ámbitos de especialización, con el objetivo de incidir en la desfosilización de la industria.

El congreso ha girado en torno al de la I+D+I en el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno y el carbono circular y los retos del sector, en dos mesas redondas sobre la descarbonización de la industria.

También ha servido para mostrar algunos de los proyectos tecnológicos más innovadores en este ámbito surgidos de los grupos de investigación de la red.

PROYECTO APLEH2C

Durante el congreso se ha presentado el proyecto europeo APEH2C, coordinado por Eurecat, y que trabajará en la conexión de toda la cadena de valor del hidrógeno renovable.

La iniciativa tiene el objetivo de desarrollar y demostrar la viabilidad de un ecosistema territorial real en el cual productores, distribuidores y usuarios de hidrógeno funcionen de manera interconectada en Catalunya.

Por otro lado, Eurecat también ha presentado el proyecto Thunder, con el que desarrollará una nueva tecnología modular integrada en un único sistema para la producción de e-metanol a partir de dióxido de carbono capturado, vapor de agua y calor residual.