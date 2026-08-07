La red de museos de Tarragona y Terres de l'Ebre impulsa una publicación sobre el eclipse

TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre (XTMCTTE), en colaboración con el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades (Tarragona), ha editado una publicación divulgativa, con motivo del eclipse total de Sol, visible en las comarcas de Tarragona y Terras de l'Ebre este 12 de agosto.

Con el nombre 'Els museus ens deixem eclipsar', el objetivo es "acercar este fenómeno excepcional al conjunto de la ciudadanía desde una perspectiva que combina el conocimiento científico con el arte, la cultura y el patrimonio", informa la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Propone un recorrido por diferentes aspectos vinculados a los eclipses y a la observación del cielo --desde la antropología y la religión hasta la navegación, el arte o las formas de entender el mundo de varias culturas--, y con esta iniciativa la XTMCTTE "refuerza la apuesta por la interdisciplinariedad y la transversalidad de la cultura".