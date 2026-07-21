Una red de pequeños negocios impulsa el turismo local en el Caribe con el programa Work4Progress

Una emprendedora que ha podido impulsar su negocio con el programa Work4Progress - FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La Red Colaborativa de Turismo de Necoclí, formada por 32 pequeños negocios, ha impulsado el turismo local a orillas del Caribe a través del programa Work4Progress en Colombia, promovido por la Fundación La Caixa, la Fundación Grupo Social y la Visa Foundation.

En un comunicado de este martes, la Fundación La Caixa explica que Work4Progress promueve la creación de empleo digno para mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la innovación social y el trabajo colaborativo.

El programa se desarrolla en Colombia, India, Mozambique, Perú y Ghana, e impulsa soluciones surgidas de las propias comunidades, apoyadas en redes de actores locales, en "alianzas estratégicas" y en el fortalecimiento de las capacidades de la población.

En Colombia, Work4Progress se centra en generar oportunidades económicas sostenibles para las comunidades mediante la innovación social, y las tres fundaciones, además de aportar fondos y conocimiento, comparten el objetivo de "fortalecer capacidades locales y promover iniciativas que surjan desde el territorio".

El programa comenzó en Necoclí en 2024, un año después se amplió a Cartagena y actualmente cuenta con tres redes formadas por 10 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, empresas privadas y entidades financieras que promueven el programa en esas dos regiones.

En Necoclí, Work4Progress llevó a cabo un proceso de escucha en el que participaron 750 personas del territorio --actores individuales (84%) y asociativos (16%)-- y permitió comprender las "fortalezas, las barreras y las oportunidades reales" de la comunidad.

RED

A partir de eso, en 2025 se diseñaron 12 prototipos de innovación social y se pusieron en marcha acciones, como el diagnóstico de los emprendimientos, el acompañamiento en formación empresarial, el fortalecimiento de los negocios y se diseñaron mecanismos de gobernanza y de trabajo colectivo.

La directora de Transformación Empresarial en la Corporación Interactuar (organización sin ánimo de lucro que participó en la I convocatoria del programa Work4Progress en Necoclí 2024-2025), Andrea Zuluaga, afirma que "era necesaria una red basada en la confianza, la comunicación y acuerdos comunes".

El reto de Work4Progress hasta 2028 en Necoclí es "dejar capacidades instaladas que permitan a las redes creadas sostenerse de forma autónoma, tomar decisiones informadas y afrontar con una visión más estratégica nuevos desafíos", dice el director de Generación de Ingresos, Infraestructura y Medio Ambiente de la Vicepresidencia de Desarrollo de Fundación Grupo Social, Miller Hurtado.