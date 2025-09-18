Redondo avisa a Ayuso de que prohibir banderas palestinas en colegios sería "ilegal"

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avisado este jueves a la presidenta de la Comunidada de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que sería ilegal prohibir banderas de Palestina en los colegios, después de que Marea Palestina haya alertado de que varios centros educativos de la Comunidad de Madrid han recibido una orden de la Consejería de Educación de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza y Ayuso lo haya negado.

Redondo lo ha dicho en una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que retirar banderas palestinas "es ilegal, como también era ilegal, prohibir las banderas multicolor del colectivo LGTBI+".

"Así lo ha dicho el Tribunal Supremo, que son banderas y símbolos de reivindicación de ideas y de fines justos. Por lo tanto, no creo que pueda hacerlo", ha añadido.

Redondo también ha criticado la posición de Ayuso con Israel en Eurovisión: "Ella, que ha perseguido al colectivo LGTBI+, incluso con modificaciones normativas, ahora se hace eco de la representante en Eurovisión de Israel para defender que Israel siga presente en todas las cuestiones internacionales".

"¿Cómo es posible que un representante público sea tan inhumano?", se ha preguntado.

Ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el único presidente "con valor para enfrentarse a un poder omnímodo" que representa, según ella, Israel y Estados Unidos.