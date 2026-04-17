Redondo explorará con Brasil, México, Colombia y Uruguay una "gran alianza feminista" internacional

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y la primera dama de Brasil y e nviada especial para la mujer en la COP30, Janja Lula da Silva. - EUROPA PRESS

Afirma que España será "el primer país" que cuente con una ley específica sobre violencia vicaria

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que explorará con algunos socios de España como Brasil, México, Colombia o Uruguay la posibilidad de crear una "gran alianza feminista" a nivel internacional.

En su intervención este viernes en el Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se ha referido a la renovación en 2025 del Pacto de Estado contra la violencia de género, ha dicho que tienen que desplegar con respuestas nacionales, y que lo quieren complementar con este tipo de alianzas internacionales.

"Este es el momento del internacionalismo y de generar esas alianzas potentes que nos permitan mirar al futuro sin desesperanza", y ha defendido que el feminismo esté en la agenda pública y la agenda del Gobierno, pero también en la agenda internacional.

MUTACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Redondo ha llamado a combatir las violencias machistas, a incorporar a los hombres en esta misión y a "conquistar sus corazones", y ha señalado la mutación de la violencia machista en otras formas, como las violencias digitales.

Ha afirmado que las violencias que las mujeres sufren en las redes sociales y en Internet son "durísimas", muy peligrosas y amplias, y ha alertado de que tienen una incidencia fundamental en los jóvenes, que no creen en la igualdad porque se están fijando en la pornografía y asumen, de esta forma ha dicho, la violencia de género para relacionarse.

También ha hecho referencia a la violencia económica, y a la vicaria, que cree que debe ser estudiada particularmente y se deben dar respuestas específicas, y ha destacado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria: "Seremos probablemente el primer país que lo traslade a una ley especial".