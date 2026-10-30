Reeditan en vinilo el álbum 'Bordell' de Umpah-Pah 30 años después de su disolución

Portada del disco 'Bordell' de Umpah-Pah - MONTGRÍ

GIRONA 30 Oct. (EUROPA PRESS

El sello Montgrí ha reeditado en vinilo el álbum 'Bordell' del grupo gerundense Umpah-Pah, coincidiendo con el 30 aniversario de la disolución de la banda, informa este viernes la discográfica en un comunicado.

El disco se publicó en 1994, siendo la última grabación que el grupo firmó en catalán, y que proseguía el camino iniciado por álbumes como 'Raons de pes' y 'Bamboo Avenue'.

El álbum de la banda liderada por Adrià Puntí incluía temas como 'Un joc d'ous (Des de la Plaça Gomila) - ', 'Novembre', 'Set de nit', '903', 'Escac i mat' o una interpretación de 'Lau Teilatu' de los vascos Itoiz.