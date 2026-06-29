La reforma del Palau de Pedralbes de Barcelona permitirá tener 2 entradas y un jardín de bienvenida

Render de la reforma del Palau de Pedralbes. - GOVERN

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concurso convocado por el Govern para reformar el Palau de Pedralbes ya tiene un proyecto arquitectónico ganador, y será una propuesta que permitirá tener dos entradas y un jardín de bienvenida en la zona este.

En un comunicado este lunes, la Conselleria de Presidencia de la Generalitat ha explicado que el concurso de ideas con un jurado impulsado por el Govern lo han ganado las empresas F87 arquitectura ingeniería facilities SLP y Brullet-de Luna i Associats SLP.

El Palau de Pedralbes es un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional, y el proyecto ganador plantea transformar el edificio principal en "un equipamiento institucional de referencia, la segunda sede del Ejecutivo".

Por un lado, plantea una "intervención respetuosa e innovadora" con el objetivo de garantizar la preservación de los valores históricos del edificio, y a la vez modernizar las prestaciones funcionales y ambientales del mismo.

La propuesta quiere recuperar el eje longitudinal central del Palau, que reorganiza los espacios y "refuerza la relación entre los diferentes usos, introduciendo luz natural y mejorando la calidad ambiental interior".

Además, se derruirá el cuerpo de las caballerizas construidas posteriormente al palacio, lo que permetirá una "nueva lectura de la fachada norte", que se potenciará con un jardín de bienvenida, con el objetivo de facilitar la gestión de la seguridad y ordenar los diferentes accesos según sus usos.

DOS NUEVOS PATIOS

El proyecto también plantea dos nuevos patios en la zona norte, uno con naranjos y otro con olivos, y un jardín de celebraciones en el oeste.

También está previsto que el edificio sea neutro en emisiones y de consumo eléctrico casi nulo, mediante la integración de "soluciones avanzadas de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y gestión de recursos integrando instalaciones sin alterar la configuración arquitectónica".

Tras hacerse público el resultado del concurso, se inicia un periodo de tramitación que concluirá con la adjudicación definitiva y comenzará a contar el periodo de 9 meses para entregar el proyecto final.

Los trabajos comenzarán una vez redactado el proyecto final y licitadas y adjudicadas las obras, que se llevarán a cabo por fases, con una previsión inicial de que comiencen en 2028 y finalicen en 2030.

Esta rehabilitación integal responde "a la necesidad de actuar sobre un edificio que presenta deficiencias estructurales, problemas de humedad y carencias de accesibilidad y seguridad", y el objetivo es transformarlo en la segunda sede de la Generalitat y en un espacio preparado para reuniones internacionales y actos culturales.