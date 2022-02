La reforma de Via Laietana de Barcelona supera el primer trámite con el apoyo de ERC

Está previsto que se apruebe definitivamente en el pleno de este mes y comience el 1 de marzo

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la Via Laietana de Barcelona ha superado el primer trámite en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de este martes con los votos favorables del Gobierno municipal y ERC y los votos en contra del resto de grupos, a la espera de aprobarse definitivamente en el pleno municipal de este 25 de febrero.

"Estamos proponiendo una actuación que plantea que sea la Via Laietana de los peatones, que sea una Via Laietana para poder caminar que no te expulse como pasa hasta ahora", ha dicho la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del consistorio, Janet Sanz, quien ha añadido que era una transformación necesaria que dignifica la vía.

Por su parte, el portavoz de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, ha dicho que es una reforma "que no podía esperar más" porque, según él, actualmente es una vía antipática y muy poco humana que ganará mucho con esta actuación.

VOTOS CONTRARIOS

La concejal Francina Vila (Junts) ha asegurado que es necesario un proyecto para Via Laietana pero no necesariamente el que presenta el Gobierno municipal, ya que cree que no tiene consenso vecinal, comercial, ni tampoco el de los operadores económicos y el colectivo de ciclistas.

El concejal de Cs Celestino Corbacho ha dicho que le preocupa que la reforma comporte "un estrangulamiento" de la conectividad entre el centro de la ciudad y la Barceloneta, lo que ha asegurado que no significa que no se puedan ampliar aceras y limitar la circulación.

Oscar Ramírez (PP) ha apuntado que les preocupa la restricción de vehículos porque --según él-- no existe un recorrido alternativo para la circulación ascendente y, quien quiera ir de la Barceloneta al centro de la ciudad, "tendrá que sufrir un auténtico safari".

El concejal de Valents Oscar Benítez ha lamentado que se quiera "eliminar el coche a toda costa", destacando que no duda que sea un proyecto ambicioso, pero que cree que carece de medidas para paliar la afectación que tendrá en la movilidad.

Por su parte, la concejal no adscrita, Marilén Barceló, ha opinado que "no es el momento ni la reforma que debería hacerse en Via Laietana" y que, según su parecer, causará muchos problemas.

OBRAS Y AFECTACIONES

Las obras de transformación de la vía, que está previsto que comiencen este 1 de marzo y finalicen en 2024, buscan destinar más espacio al peatón, la bici, el verde y la movilidad sostenible, así como mejorar la conexión entre los barrios del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

La intervención supondrá diversas afectaciones de movilidad y las más importantes se producirán a principios de este abril en sentido ascendente, cuando la circulación de vehículos en este sentido quedará restringida a un carril que solo llegará hasta la plaza de Antoni Maura y será de uso exclusivo para vecindario, acceso a aparcamientos y servicios.