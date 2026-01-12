El Registro catalán de violencias a alumnos recibe 3.034 casos de bullying desde inicio de curso

Archivo - Dos menores se dirigen a clase, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Registro de Violencias contra el Alumnado (Reva) de Catalunya ha recibido 3.034 casos de posibles situaciones de bullying desde que comenzó este curso 2025-2026, según datos de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, facilitados a Europa Press.

En lo que va de curso, ha habido un total de 3.137 posibles situaciones de violencia en el ámbito escolar, de las que 1.034 son bullying, la tipología de violencia más frecuente, seguida del maltrato a la infancia y la violencia machista ejercida por adultos.

Fuentes del departamento explican que en un mismo caso recibido por el Reva pueden concurrir "varias situaciones de violencia", por eso del total de 3.034 casos hay 3.137 posibles situaciones de violencia diferentes.

Por otro lado, hay 378 de maltrato a la infancia; 332 posibles situaciones de agresión con o sin armas; 239 de violencia machista ejercida por un adulto; 232 posibles situaciones de violencia machista entre alumnos; 107 de odio y discriminación entre el alumnado; y 6 de odio y discriminación ejercido por un alumno.

Constan 3 situaciones por violencia machista por matrimonios forzados; hay 388 que se ubican en la categoría 'Otros' y 418 que son casos sin situación asignada, y no constan situaciones de violencia machista por mutilación.

Por ámbito de violencia, el educativo registra un total de 1.709 posibles casos; el familiar 600; el social o comunitario, 140; el digital, 103; el ámbito de pareja, 23; el institucional, 5; el laboral, 1; y hay 391 sin un ámbito asignado y 62 en la categoría 'Otros'.

DETECCIÓN

En declaraciones a Europa Press, la directora general de Educación Inclusiva y Bienestar del Alumnado de la Generalitat, Susana Tarapiella, ha afirmado que disponer de una herramienta como el Reva es "muy útil para poder hacer el seguimiento de las situaciones de violencia y la aplicación de los protocolos correspondientes en el ámbito educativo".

Cree que es especialmente importante en el caso del bullying, para continuar luchando contra este tipo de violencia, que es, "desgraciadamente, una de las formas más habituales"; y recuerda que el Reva ofrece indicaciones para aplicar los protocolos y facilita que los centros que requieran apoyo puedan activar la Usav (Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència) de forma ágil.

Además, ha recordado que la Usav es un equipo especializado que asesora y da apoyo a los centros educativos en el abordaje de situaciones de violencia, y que interviene "cuando es necesario para dar apoyo a las personas que han sufrido una situación de violencia y contribuir a garantizar la convivencia en el centro".

COMPARATIVA

Durante el curso 2024-2025, se registraron 1.700 posibles situaciones de bullying; 1.135 de maltrato a la infancia; 895 de violencia machista ejercida por un adulto y 531 entre alumnado; 227 de odio y discriminación entre alumnado y 21 ejercida por un adulto; 5 de agresión con o sin armas; 2 de violencia machista por mutilación; 1 de violencia machista por matrimonios forzados; y 928 de 'Otros' y 607 que no tenían una situación asignada.

En el 2023-2024, hubo 634 posibles situaciones de acoso escolar; 408 de maltrato a la infancia; 167 de violencia machista entre alumnos y 136 de la ejercida por un adulto; 54 de odio y discriminación entre alumnos y 11 por un adulto; 238 de 'Otros' y 113 casos sin situación asignada; y destaca que en ese curso no constan posibles situaciones de violencia por mutilación, matrimonio forzado o agresión con o sin armas.

En los últimos tres cursos, se han registrado 3.368 posibles situaciones de bullying (30,76% del total de tipos de violencia); 1.921 de maltrato a la infancia (17,54%); 1.270 de violencia machista ejercida por un adulto (11,6%) y 930 entre alumnos (8,49%); 388 de odio y discriminación entre alumnado (3,54%); 337 de agresión con o sin armas (3,08%); 38 de odio y discriminación por un adulto (0,35%); 4 por matrimonio forzado (0,04%) y 2 por mutilación (0,02%); 1.554 de 'Otros' (14,19%) y 1.138 casos sin situación asignada (10,39%).

La comparativa por cursos muestra que en el curso 2025-2026 el Reva ha recibido un total de 3.034 casos; en el 2024-2025 fueron 5.846; y en el 2023-2024, 1.688, lo que suma un total de 10.566 casos en los últimos tres cursos, incluido el actual que acaba de comenzar su segundo trimestre.