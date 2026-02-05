Rego defiende que el borrador de la Ley de Juventud tiene colaboración directa con el mundo local

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Critica a los "caudillos tecnológicos" que atacan a Sánchez por querer prohibir las redes a menores de 16 años

MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este jueves que el borrador de la Ley de Juventud tiene "colaboración directa" con el mundo local ya que, según ella, buena parte de las competencias que tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas en materia de juventud y infancia suceden en los municipios.

"Es absolutamente clave conocer qué está sucediendo, cuáles son los programas de juventud, especialmente importante todo lo que tiene que ver con mecanismos de participación de adolescentes y de jóvenes a nivel territorial", ha dicho en una atención a los medios desde el ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona) tras visitar el consistorio.

Ha señalado que el Gobierno tratará de "poner en el centro las demandas" de las políticas para los jóvenes y ver de qué manera puede haber mecanismos de coordinación entre las políticas marcos, que son las estatales, y lo que sucede a pie de calle, textualmente.

Ha explicado que en su visita al consistorio le han mostrado fórmulas de participación infantil, adolescente y juvenil "bastante interesantes", incidiendo en la mirada de la especificidad de las necesidades de la población adolescente.

"Y ahora que estamos en este momento en el que la cuestión del entorno digital pesa tanto en el conjunto del país, estamos haciendo esta reflexión acerca de la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital", ha dicho.

REGULACIÓN DE ACCESO A MENORES

Rego ha tachado de "urgente" regular el acceso de los menores a las plataformas digitales, espacio que ha tildado de ley de la selva, y ha atacado a los, en sus palabras, caudillos tecnológicos por criticar la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Se ha referido en concreto al propietario de 'X', Elon Musk: "Un señor que está promoviendo una serie de formulaciones algorítmicas que promueven una ideología concreta de extrema derecha, por lo tanto tiene interés económico, político y no tiene que ver en absoluto con la posibilidad de que haya una participación activa o mecanismos democráticos", ha dicho.