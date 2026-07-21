Reintroducen 491 tritones criados por humanos en 4 torrentes del Parc del Montseny (Barcelona)

Dos tritones criados por humanos a punto de ser reintroducidos a los torrentes del Parque Natural del Montseny (Barcelona) - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

491 tritones (entre adultos, subadultos y larvas) se han reintroducido en 4 torrentes del Parc Natural del Montseny (Barcelona), llegando a los 4.722 tritones criados por humanos desde 2010 para garantizar la supervivencia de esta especie.

El tritón del Montseny se encuentra en peligro de extinción desde hace tiempo, en parte debido al cambio climático, y forma parte del catálogo de fauna salvaje autóctona amenazada de Catalunya, ha informado la Diputación de Barcelona en un comunicado este martes.

El Plan de recuperación del tritón del Montseny prevé actuaciones como el programa de conservación 'ex situ' y el de creación de nuevas poblaciones para poder ampliar su área de distribución, que se limita a 8 torrentes del parque natural divididos en 12 kilómetros.

EJEMPLARES DEL REINO UNIDO Y BARCELONA

Las reintroducciones se llevaron a cabo los pasados 26 de febrero, 10 de abril y 18 de junio con 29 ejemplares procedentes del zoo de Chester (Reino Unido) y 462 del Zoo de Barcelona, ambos con programas de cría de larvas de tritones.

Todos los puntos de reintroducción se localizan geográficamente, y se define el número de ejemplares que se liberarán para poder disponer de datos precisos para posteriores estudios de movilidad y supervivencia.

Pese a las reincorporaciones, los tritones siguen sin ser una población "viable", ya que entre las más de 30 expediciones de seguimiento realizadas entre marzo y mediados de julio se han observado 53 individuos, teniendo en cuenta que no siempre se han adaptado bien a los períodos de sequía de los últimos años.

LAS EXPEDICIONES DE EXPERTOS

Las salidas de los agentes del Parque, el Grupo de Investigación de la Escuela de Naturaleza de Parets del Vallès (Barcelona)(GRENP) y los Agents Rurals se realizan de noche porque es más fácil encontrar a los tritones, siempre que las condiciones ambientales sean favorables.

Los torrentes que acogen a este animal son de difícil acceso y su pequeño tamaño y costumbre de refugiarse en las brechas de las rocas también complican la tarea.