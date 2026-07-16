Reinundar el mar de Aral podría evitar emisiones masivas de CO2, según un estudio

Investigador en el mar de Aral. - CEAB-CSIC

GIRONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (Ceab-Csic), en Girona, ha revelado que la reinundación del mar de Aral podría evitar emisiones masivas de dióxido de carbono (CO2) y generar miles de millones de dólares en créditos de carbono.

El trabajo, publicado en la revista 'Science', muestra que los sedimentos expuestos por el retroceso del mar de Aral, entre Uzbekistán y Kazajistán, han liberado 748 megatoneladas de CO2 a la atmósfera desde 1960.

Los investigadores han descubierto que una cantidad "sustancial" de carbono sigue enterrada bajo el antiguo lecho del lago y que la reinundación del sistema podría evitar la liberación de otras 605 megatoneladas de CO2, una cantidad aproximadamente equivalente a casi 3 años de emisiones actuales de gases de efecto invernadero causadas por actividad humana en España.

Según los autores, conservar este carbono también podría tener un valor económico "significativo" en los mercados voluntarios de carbono, generando potencialmente entre 3.600 y 18.000 millones de dólares estadounidenses en créditos de carbono comercializables.

SOLUCIÓN CLIMÁTICA

El autor principal del estudio e investigador del Ceab-Csic, Rafael Marcé, ha explicado que si los sedimentos permanecen expuestos, el carbono seguirá liberándose a la atmósfera, mientras que si el mar se reinunda, ese mismo carbono "podría pasar de ser una fuente de emisiones a formar parte de la solución climática".

La coautora del estudio y también investigadora del Ceab-Csic, Núria Catalán, ha añadido que al secarse un lago no solo se genera un problema hidrológico, ecológico y socioeconómico: "El ciclo del carbono también se altera de maneras que, hasta ahora, han estado prácticamente ausentes de la contabilidad climática".