'Reliquia' de Rosalía deja de estar disponible en Spotify tras publicarse este martes

Decenas de personas observan la portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux' - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La canción 'Reliquia', el segundo avance del nuevo disco 'Lux' de Rosalía, ya no está disponible en la plataforma Spotify, aunque la artista la había publicado este mismo martes por la tarde.

Según ha podido comprobar Europa Press, la canción ha estado disponible unos minutos, lo que ha provocado una gran repercusión en redes sociales, ya que su publicación se había producido tres días antes del lanzamiento oficial del disco.

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.