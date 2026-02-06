Renaldo & Clara lanzan 'Amb tu podria estar', primer adelanto de su nuevo disco

Portada de 'Amb tu podria estar', nuevo 'single' de Renaldo & Clara. - PRIMAVERA LABELS

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renaldo & Clara han lanzado este viernes 'Amb tu podria estar', el primer adelanto del que será su quinto álbum de estudio, informa la discográfica Primavera Labels en un comunicado.

La cantante, Clara Viñals, ha asegurado que le apetecía hacer una canción pop de guitarras, "con una letra directa y sencilla, sin metáforas", y que funcionase como una especie de declaración de amor.

El 'single' --que llega tres años después del último trabajo de Viñals, 'La Boca Aigua'-- es una canción "sobre el deseo y el amor que empieza", que apunta todo lo que pasa detrás de las puertas y lo sintetiza en un estribillo que funciona como una espiral de alegrías.