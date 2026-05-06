Renaldo & Clara publica 'L'encant': "Me encanta sacar discos en primavera"

Clara Viñals (Renaldo&Clara) después de la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Clara Viñals, la cantante detrás del proyecto Renaldo&Clara, ha publicado este miércoles 'L'encant' (Primavera Labels), un disco que define como directo y luminoso y que considera que encaja perfectamente con esta época del año: "Me encanta sacar discos en primavera", ha asegurado.

En una entrevista con Europa Press, Viñals ha explicado que le gusta mucho la connotación del título de su nuevo trabajo, ya que el 'encanto' refleja las letras "tan positivas" del álbum y, simultáneamente, evoca algo muy atractivo en muchas vertientes a la vez.

'L'encant' busca un equilibrio entre distintas sonoridades, con instrumentación electrónica tratada como si fuera orgánica y sonidos más acústicos procesados con métodos electrónicos: "Es un disco que parece un poco un barrido de todas las épocas de Renaldo&Clara", ha reflexionado la artista.

Durante el proceso de grabación, Viñals estaba embarazada y, si bien las canciones ya estaban compuestas de antes, apunta que le haría ilusión que, de mayor, a su hijo le gustase un disco "que ya escuchaba desde la barriga".

LA SIMPLICIDAD

La artista ha trabajado "casi al milímetro" los patrones rítmicos y la sonoridad del álbum, desdibujando los 'beats' y experimentando con el no-ritmo, hasta el punto que algunas canciones ('M'hauria agradat') no tienen tan siquiera batería, lo que da como resultado un disco más pausado que los anteriores.

"Es un disco con letras bastantes sencillas y depuradas, no he utilizado demasiadas metáforas, sino que he querido simplificar la esencia de cada canción", ha afirmado la cantante leridana, que apunta que ella, más que contar historias, trata de desgranar sentimientos --en canciones que raramente superan los 3 minutos--.

Todo ello refleja la filosofía de la artista respecto a la sencillez: "Yo creo mucho en la simplicidad, porque significa que has llegado a eliminar elementos que sobraban. Me gusta mucho que una cosa parezca aparentemente sencilla, porque, en realidad, alcanzar la sencillez puede haber costado mucho. En este disco juego un poco a eso, a depurar bastante, tanto en las letras como en la producción".

"Hay un trabajo detrás de haberlo pensado mucho y ser muy consciente de cada palabra que digo. Me lo he mirado con lupa para que acabe pareciendo que no está mirado con lupa. Esta dualidad creo que es interesante, en el pop", ha añadido.

RECONOCIMIENTOS Y CRÍTICAS

'L'encant' es el quinto álbum de estudio de Renaldo&Clara, precedido por 'L'amor fa calor' (2020) y 'La boca aigua' (2023), que fueron reconocidos con el Premio MIN a disco catalán del año en ambas ocasiones, y con el premio de la crítica Enderrock a mejor álbum en catalán y el Premio El Temps de les Arts en categoría de Música Popular, en el caso del último.

Viñals admite que los galardones, sumados a las buenas críticas y a la recepción del público, le han hecho, inevitablemente, trabajar con un poco más de presión, pero apunta que el reconocimiento también es una "validación" del trabajo hecho, por lo que le ha proporcionado cierta libertad para creer más en ella misma y en las decisiones que ha ido tomando.

En esa línea, para mantener una identidad creativa sin caer en la repetición, explica que la clave es tener "mucho respeto" por el hecho de hacer canciones --asegura que le sigue intimidando mucho-- y, a la vez, tener la curiosidad de probar cosas nuevas, como si de un juego se tratase.

UN PROYECTO PERSONAL

La cantante ha afirmado que "hay mucho de Lleida" en el proyecto de Renaldo&Clara, por ejemplo, en la forma de cantar con acento, pero a la vez también entiende que tiene algo completamente universal, por su estilo pop y los temas que trata, y señala que en su música tampoco hay elementos folklóricos que la vinculen a dicha ciudad.

Sobre cantar en catalán, Viñals apunta que no vería creíble hacerlo de otra forma: "Desde siempre he intentado que sea lo más personal posible. Parte de la identidad es que canto como hablo, y lo mantengo, en el acento y todo también. Para mí es totalmente natural".

Renaldo&Clara presentará el disco, en formato cuarteto, en la Festa Major de Lleida (9 de mayo), en una gira que pasará también por el Primavera Sound (4 de junio), La Terrasseta de Tarragona (11 de septiembre) y la Sala Apolo de Barcelona (28 de noviembre), entre otras fechas.