Renfe activa un plan de informadores por las obras entre Garraf y Sitges (Barcelona)

Archivo - Pasajeros en la Estación de Fabra i Puig en Barcelona, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha activado un plan de información al viajero ante las afectaciones que provocarán las obras que realizará Adif en la infraestructura ferroviaria entre Sitges y Garraf (Barcelona) que empezarán este lunes, según ha informado la operadora en un comunicado este sábado.

Estas obras afectarán a la circulación de los trenes de la línea R2 Sud de Rodalies y a los Regionales del sur que transitan este punto, por lo que Renfe desplegará 12 auxiliares de información y atención al cliente en las estaciones de El Prat de Llobregat (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), además de carteles físicos y digitales en las estaciones afectadas, información en las pantallas y en la megafonía.

Los trabajos se realizarán durante tres meses y comportarán que se deba circular en vía única entre Sitges y Garraf (Barcelona), y se actuará en un túnel, dos viaductos y un paso inferior.

CIRCULACIÓN DE TRENES

En concreto, entre Barcelona y El Prat de Llobregat (Barcelona) circularán 8 trenes por hora y sentido; entre Barcelona y Castelldefels (Barcelona), 6 trenes; entre Barcelona y Garraf, 4 trenes, y entre Barcelona y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), 2 trenes dobles.

Además, en los días laborables, dos trenes de entrada en Barcelona por la mañana y dos de salida por la tarde efectuarán el recorrido desviado por Vilafranca del Penedès (Barcelona), lo que incrementará en 40 minutos el tiempo total de viaje.

BUSES

Renfe ha establecido un servicio especial de buses entre Sant Vicenç y El Prat para los servicios de los trenes Regionals Sud.

Además, se reforzarán varias líneas de transportes por carretera que unen Barcelona y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con varias localidades afectadas, a las que se sumarán 14.400 plazas respecto a la oferta habitual.

También se creará un nuevo servicio de bus con dos expediciones por sentido en las horas punta de la mañana y la tarde que unirá Barcelona con Altafulla y Torredembarra (Tarragona).