Renfe certifica todo el servicio de Rodalies con la norma ISO 14001:2015 de sostenibilidad

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha obtenido el certificado de Gestión Ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001:2015 para la totalidad del servicio de Rodalies, "reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente", informa este miércoles en un comunicado.

Este reconocimiento se suma a la certificación de Carbono Neutro que Renfe obtuvo en 2023 para todos sus servicios a nivel estatal, que garantiza que la circulación de sus trenes eléctricos no genera "ningún tipo de emisión".

Además, la empresa ha renovado la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2015, que avala "la excelencia en la gestión y prestación del servicio ferroviario".