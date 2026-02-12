Renfe cierra las estaciones de Premià y Malgrat (Barcelona) por "seguridad" ante la alerta de viento

Archivo - Un tren de Renfe.
Archivo - Un tren de Renfe. - RENFE - Archivo
Europa Press Cataluña
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 7:58
Seguir en

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha decidido cerrar las estaciones de Premià de Mar y Malgrat de Mar (Barcelona) por "seguridad" ante la alerta por viento extremo que afecta a Catalunya este jueves.

Renfe atribuye la decisión al "riesgo" de caída de parte de las marquesinas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

La caída de árboles en la vía ha obligado a cortar la R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y la R11 entre Girona y Maçanet de la Selva (Girona) este jueves a primera hora.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado