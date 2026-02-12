Renfe cierra las estaciones de Premià y Malgrat (Barcelona) por "seguridad" ante la alerta de viento

Archivo - Un tren de Renfe. - RENFE - Archivo
BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha decidido cerrar las estaciones de Premià de Mar y Malgrat de Mar (Barcelona) por "seguridad" ante la alerta por viento extremo que afecta a Catalunya este jueves.
Renfe atribuye la decisión al "riesgo" de caída de parte de las marquesinas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.
La caída de árboles en la vía ha obligado a cortar la R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y la R11 entre Girona y Maçanet de la Selva (Girona) este jueves a primera hora.