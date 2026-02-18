Renfe inicia las obras de mejora de la estación de la R4 en Cornellà (Barcelona) por 2 millones

Imagen de la estación de la R4 en Cornellà (Barcelona). - RENFE

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado esta semana las obras de rehabilitación y mejora de la accesibilidad del edificio de la estación de la R4 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), con un presupuesto de 2.092.064,88 euros, IVA incluido, informa este miércoles en un comunicado.

Según los datos compartidos por Renfe, las obras beneficiarán a los más de 10.500 viajeros que utilizan las instalaciones cada día, y forman parte del Pla de Mesures Urgents puesto en marcha de forma conjunta con el Departamento de Territori, Adif y Mossos d'Esquadra, y por el que se invertirán más de 77 millones entre 2025 y 2026.

En el caso concreto de la estación de Cornellà, la intervención supone rehabilitar el edificio de viajeros, que data de 1855, el más antiguo en funcionamiento en toda España; sustituir los ascensores actuales por nuevos equipos de elevación y otras actuaciones en el vestíbulo, pasillos o marquesinas.

También se llevará a cabo una renovación completa de las instalaciones de baja tensión de la estación y se instalará una nueva red de saneamiento de recogida del agua de lluvia y drenaje, y de la red de suministro complementario de la energía.

En 2023, la compañía ferroviaria efectuó una primera mejora de la accesibilidad a la estación, con una obra que contó con un presupuesto de 214.000 euros, IVA incluido, y facilitó la entrada al edificio desde la zona norte de la ciudad.