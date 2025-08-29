Renfe ofrecerá 28.000 plazas en los trenes hacia Montmeló (Barcelona) por el campeonato de MotoGP

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá 28.000 plazas adicionales en los trenes con parada en Montmeló (Barcelona) con motivo del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, según ha informado este viernes en un comunicado.

De esta forma, el operador reforzará las líneas R2 y R2 nord de Rodalies con una programación de cuatro trenes por hora y sentido entre las 15 y las 19 horas del sábado y las 6 y las 11 y las 15 y 19 horas del domingo.

La oferta total asegura una frecuencia media de 15 minutos por sentido en la conexión Montmeló-Barcelona durante los tramos horarios en los que se prevé máxima afluencia.