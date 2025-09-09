Renfe ofrecerá más de 43.000 plazas diarias de bus durante el corte de 16 meses por obras en la R3

Archivo - Pasajeros subiendo al tren de Renfe Rodalies, a 17 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Rodalies de Catalunya ha retomado con normalidad hoy el servicio habitual de las líneas R3, R4, R7 y R12, que sufrían afectaciones desde el ro - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

También habrá servicio de bus cada 10-15 minutos por las obras en la estación de Montcada-Bifurcació

BARCELONA, 9 Sep.

Renfe ofrecerá 43.500 plazas diarias de autobús dentro del plan alternativo de transporte que se pondrá en marcha con motivo del corte de circulación de trenes de las líneas d R3 y R4 de Rodalies por las obras que Adif ejecutará a partir del 7 de octubre y que durarán 16 meses.

En un comunicado conjunto este martes, Renfe, Adif y la Generalitat han detallado que se trata de la segunda fase de la duplicación de vía de la línea Barcelona-Vic-Puigcerdà, y la duplicación de vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona).

Para ello, Renfe ha preparado un plan de transporte alternativo por carretera con 60 autobuses que prestarán servicio entre Fabra i Puig y Centelles (Barcelona), con una inversión de 56,4 millones de euros.

Estas obras comenzarán después de que finalicen los planes alternativos de transporte puestos en marcha para las obras en la estación de Castelldefels (Barcelona) --del 22 al 28 de septiembre-- y los impulsados por las obras de prolongación de la vía 2 sur de la estación de Vic, los días 4 y 5 de octubre.

DOS FASES

El plan de transporte alternativo de estas obras tendrá dos fases: la primera desde el 7 de octubre y hasta mayo de 2026, que ofrecerá para la línea R3 un servicio de tren entre La Tor de Querol/Puigcerdà - La Garriga; un servicio de bus por carretera entre La Garriga - Fabra i Puig, y entre las estaciones de L'Hospitalet de Llobregat y Fabra i Puig se podrá utilizar la R4 y el Metro de Barcelona.

El servicio de buses hacia o desde Barcelona se realizará en la estación de autobuses de Fabra i Puig, donde los viajeros también disponen de trenes de la R4 y servicio de Metro de la línea L1.

En concreto, habrá servicio de autobuses desde Fabra i Puig hasta Centelles (directos y con paradas); otro servicio directo a Centelles y Vic, y otro a La Garriga que se reforzará en horas punta por la mañana y por la tarde.

La segunda fase durará entre mayo de 2026 y enero de 2027, para lo que habrá servicio de tren de la R3 entre L'Hospitalet de Llobregat y Mollet Santa Rosa; un servicio de bus entre Mollet Santa Rosa y La Garriga, y el servicio habitual de tren entre La Garriga y Vic/Puigcerdà.

También habrá servicios de bus alternativos desde y hasta Fabra i Puig, y serán hasta Centelles (servicio directo), a Centelles y Vic (directo) y entre Mollet Santa Rosa y Centelles con un bus con paradas.

MONTCADA-BIFURCACIÓ

Además, el 7 de octubre se iniciarán los trabajos para completar el montaje del nuevo sistema de gestión de tráfico de la estación Montcada-Bifurcació, así como la remodelación de las vías de la estación, y toda esta obra de extenderá por periodo estimado de 8 meses.

También se suprimirá la R7 de Rodalies entre el 2 de noviembre y el 15 de mayo por el proyecto de remodelación integral de la estación de Montcada-Bifurcació, en el que Adif ha invertirá 52 millones de euros y que se completará, más adelante, con la construcción de un nuevo edificio de viajeros.

En este caso, el plan alternativo de transporte, consensuado con la Generalitat, ayuntamientos, consejos comarcales y plataformas ciudadanas, contempla una flota de 60 autobuses directos con paradas intermedias con una frecuencia de 10-15 minutos.

Con motivo de todas estas obras, Renfe reforzará el personal de información y atención al cliente con 70 nuevos auxiliares y personal de seguridad en todas las estaciones afectadas, así como dispositivos específicos en cada punto de transbordo, y también intensificará las campañas de información en medios y redes sociales.