Renfe recupera este jueves la alta velocidad entre Barcelona y Granada, y el 4 de mayo hasta Málaga

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants ante una ventanilla de Renfe - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe recuperará este jueves la circulación de los trenes de alta velocidad de AVE entre Barcelona y Granada, y hasta Málaga el 4 de mayo, que estaba interrumpida por las incidencias causadas por el temporal que afectó al sur del país en febrero, informa en un comunicado este miércoles la compañía, que ya ha sacado a la venta los billetes para este servicio.

La reapertura permitirá conectar Catalunya con ambas ciudades sin necesidad de hacer escala en Madrid; además, Renfe prevé activar el 4 de mayo una segunda frecuencia diaria entre Barcelona y Sevilla por sentido, que se une al primer trayecto que empezó a circular en marzo.

Durante el periodo que han durado los trabajos, la compañía ha impulsado un plan alternativo de transporte para unir Málaga con Madrid mediante autobuses.