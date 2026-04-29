Renfe recupera este jueves la alta velocidad entre Barcelona y Granada, y el 4 de mayo hasta Málaga

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants ante una ventanilla de Renfe
Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants ante una ventanilla de Renfe - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 12:19
Seguir en

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe recuperará este jueves la circulación de los trenes de alta velocidad de AVE entre Barcelona y Granada, y hasta Málaga el 4 de mayo, que estaba interrumpida por las incidencias causadas por el temporal que afectó al sur del país en febrero, informa en un comunicado este miércoles la compañía, que ya ha sacado a la venta los billetes para este servicio.

La reapertura permitirá conectar Catalunya con ambas ciudades sin necesidad de hacer escala en Madrid; además, Renfe prevé activar el 4 de mayo una segunda frecuencia diaria entre Barcelona y Sevilla por sentido, que se une al primer trayecto que empezó a circular en marzo.

Durante el periodo que han durado los trabajos, la compañía ha impulsado un plan alternativo de transporte para unir Málaga con Madrid mediante autobuses.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado