Renfe recuperará el sábado el servicio habitual en la R11 y la RG1

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe recuperará el próximo sábado 4 de julio el servicio habitual en las líneas R11 y RG1, tras los trabajos que Adif está ejecutando entre Sant Miquel de Fluvià y Flaçà (Girona), informa en un comunicado este martes.

Las obras de mejora de la infraestructura han obligado a adaptar el servicio desde el pasado mayo, y la recuperación del servicio permite restablecer la oferta.

Renfe ha explicado que ambas líneas contarán con nuevos horarios "incorporando ajustes puntuales" para que el servicio sea más eficiente, fiable y adaptado a las necesidades de movilidad de los viajeros.

En concreto, la línea R11 recuperará los horarios previos a las obras e "incorpora mejoras en el tiempo de viaje en tres servicios" entre Barcelona y Figueres (Girona).

La línea RG1 recuperará el servicio completo con una reprogramación horaria que permite volver a contar con los dos últimos trenes, suprimidos desde enero de este año a causa del temporal Harry.