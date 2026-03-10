Renfe refuerza el servicio de bus entre Figueres y Portbou (Girona) durante las obras en R11 y RG1

Archivo - Viajeros cogen un tren de Rodalies - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera durante la interrupción de la circulación ferroviaria entre Figueres y Portbou (Girona) por obras de mejora de la electrificación, que incluye casi 6.300 plazas de autobús todos los fines de semana para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas R11 y RG1.

Las obras consisten en sustituir la catenaria flexible actual de los túneles por catenaria rígida, para dotar de mayor calidad y fiabilidad a las instalaciones, y contribuirá a la mejora de la eficiencia energética del sistema, informa este martes en un comunicado.

Renfe dispone de 10 autobuses los sábados y de 12 los domingos, combinando un servicio directo por carretera entre Figueres y Portbou, con otros que efectuarán paradas en las estaciones intermedias de Vilajuïga, Llançà y Colera.

Este servicio alternativo por carretera se está llevando a cabo durante varios fines de semana no consecutivos desde el pasado mes de abril, cuando se inició la actuación de mejora de la electrificación en este tramo.

Con el fin de informar a los viajeros sobre estas modificaciones del servicio, la compañía activa un refuerzo de auxiliares de información y atención al cliente en todas las estaciones implicadas, y ha reforzado la señalización para facilitar la circulación y mejorar la visibilidad de los puntos de interés.