Renfe suma este lunes siete buses en hora punta entre La Garriga y Barcelona por el corte de la R3

Varias personas esperan autobuses alternativos al macrocorte en la línea R3 de Rodalies. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que a partir del próximo lunes sumará siete nuevas frecuencias al Plan Alternativo de Transporte por carretera entre La Garriga y Barcelona por el corte de la R3, en un comunicado este viernes.

En concreto, añadirá tres frecuencias desde La Garriga a las 6.30, las 7.30 y las 8.30, y otras cuatro desde Barcelona a las 16.30, las 17.30, las 18.30 y las 19.30.

A partir del lunes habrá un bus directo de La Garriga hasta Fabra i Puig cada media hora entre las 6 y las 9, y en el mismo intervalo en sentido contrario entre las 16 y las 20.

Renfe ha explicado que esta modificación "se lleva a cabo después de los primeros días de funcionamiento del Plan Alternativo de Transporte para mejorar la movilidad de los usuarios de Rodalies".

Además, durante esta semana se han aplicado mejoras en la señalización e información de algunas estaciones afectadas por el corte.