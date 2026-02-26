Renta Corporación gana 2,5 millones en 2025, un 24,2% menos

Archivo - Renta Corporación - RENTA CORPORACIÓN - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inmobiliaria Renta Corporación ha cerrado el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 2,5 millones de euros, un 24,2% menos que el año anterior, una cifra "afectada por un mayor gasto impositivo" derivado de la puesta en valor de los activos del negocio de alquiler de trasteros Cabe tras la entrada de BC Partners, ha explicado la empresa en un comunicado este jueves.

Los ingresos de Renta Corporación, por su parte, han aumentado un 72%, hasta los 45,6 millones de euros, gracias a "la estrategia de rotación de activos y el excelente comportamiento de la línea transaccional", y el resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en 3,4 millones de euros.

La empresa inmobiliaria, con sede en Barcelona, ha destacado que el margen de operaciones del grupo ha alcanzado los 11 millones de euros, mientras que analizando la actividad en términos comparables, es decir, aislando el impacto de la variación del valor patrimonial, el margen de las operaciones puramente recurrentes ha aumentado en 1,8 millones de euros.

El negocio transaccional es el principal motor de crecimiento del grupo, con una facturación de 43 millones de euros, 23,3 millones más que el año anterior, mientras que el negocio patrimonial generó ingresos de 2,6 millones de euros, procedentes en su mayoría de la gestión de vehículos especializados.

Entre las transacciones más relevantes, Renta Corporación ha destacado las ventas estratégicas de suelos industriales en Castellbisbal y Ripollet (Barcelona), la finalización de promociones residenciales en Mijas (Málaga) y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), así como la rotación de activos en las calles Portaferrissa y Pérez Galdós de la capital catalana.