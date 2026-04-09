Renta Corporación inicia etapa con el foco "en la expansión operativa" tras retomar el dividendo

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BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renta Corporación ha anunciado que el nuevo ciclo estratégico de la compañía pone el foco "en la expansión operativa y en la transición ordenada de su cúpula directiva" tras retomar el dividendo en la Junta General de Accionistas celebrada este jueves en Barcelona, informa en un comunicado.

La Junta ha ratificado unas cuentas que sitúan a Renta Corporación "en una posición de privilegio para acometer nuevas inversiones", ya que la compañía ha reducido su deuda financiera bruta hasta los 3,7 millones de euros.

La inmobiliaria ha anunciado este jueves que repartirá un dividendo de 0,0246 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025 el próximo 22 de abril, tras ser aprobado en la Junta, según un comunicado de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El presidente de Renta Corporación, Luis Hernández de Cabanyes, ha destacado el reciente nombramiento de Jorge Manent como nuevo consejero delegado (con efecto a partir del 11 de mayo), en un "momento especialmente oportuno" gracias a la solidez actual del Grupo.

La novedad estratégica para 2026 es el lanzamiento de 'Vivva', un nuevo vehículo patrimonial que nace con el objetivo "de cubrir la alta demanda de vivienda en un segmento crítico: unidades residenciales con precios por debajo de los 200.000 euros".

La compañía ya está reforzando el equipo humano de Vivva y prevé definir en las próximas semanas el solar para el inicio de su primera promoción piloto.

Renta Corporación prevé una "evolución positiva de la actividad inmobiliaria española y un impulso en su negocio en 2026", por lo que priorizará la visibilidad de su cartera y retos disruptivos como la integración de la Inteligencia Artificial en sus procesos operativos.