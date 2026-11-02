Renzi y Philippe alertan de que una victoria de Le Pen afectaría a la construcción europea

El exprimer ministro de Francia y alcalde de Le Havre Édouard Philippe (i) y el senador y exprimer ministro de Italia Matteo Renzi (d) durante la celebración del Foro World in Progress Barcelona 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador y ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y el ex primer ministro de Francia y alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, han coincidido en alertar de que una victoria de Marine Le Pen en las próximas elecciones francesas tendría un impacto negativo en el proceso de construcción europea.

Lo han dicho este lunes durante su participación en el congreso World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, hasta este martes.

Philippe, candidato a las presidenciales de 2027, ha lamentado la 'italianización' de la política francesa, que ha dicho que ha perdido estabilidad por la creación de tres bloques "que no se plantean trabajar juntos", y ha advertido que tanto la extrema derecha como la izquierda radical tienen propuestas que ha dicho que cuyo efecto será romper Europa.

"Ninguno de los dos dice explícitamente que quiere romper Europa, porque es algo que los franceses no quieren", ha dicho, pero ha insistido en que sus propuestas pueden provocar este efecto.

Renzi, por su parte, ha advertido de que si el centro francés se divide, existirá "el riesgo de que Le Pen se enfrente a Mélenchon", en referencia al líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, y que si va unido y un candidato centrista se enfrenta a Le Pen, ganará las elecciones.

MIDTERMS

Renzi ha asegurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "va a perder las midterms" que se celebran este martes, y que, tras los comicios, el Partido Demócrata atacará a los que rodean a Trump.

Sin embargo, ha dicho que la relación de Trump con Europa no cambiará, porque "Trump seguirá siendo Trump y seguirá comportándose como Trump.

Philippe ha subrayado que Trump tiene el objetivo de fragmentar Europa, ya que no quiere una Europa unida que pueda ser un solo interlocutor, algo que ha dicho que comparte con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Ha añadido que, en el futuro, las relaciones pueden ser más cordiales, pero que Europa no debe perder de vista la necesidad de construir su propia soberanía.

GENERACIÓN Z

Sobre las protestas de jóvenes que ha habido en varios países europeos y, especialmente, en Francia, Philippe a dicho que es necesario "medir la insatisfacción, la angustia de los jóvenes".

Renzi ha lamentado que Europa se ha transformado en "algo lleno de burocracia" y que es necesario incrementar la esperanza de los jóvenes.