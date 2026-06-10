Rescatada en "buen estado aparente" la submarinista desaparecida en Cadaqués (Girona)

Una embarcación de Salvamento Marítimo en el dispositivo de búsqueda - SALVAMENTO MARÍTIMO
GIRONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Salvamento Marítimo ha rescatado en helicóptero a la submarinista de 24 años desaparecida este miércoles en la zona de S'Encalladora, en Cadaqués (Girona), que se encuentra en "buen estado aparente", pero que ha sido trasladada al Hospital Trueta de Girona para hacerle una revisión.
Según han informado los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press ha sido localizada aproximadamente a dos millas náuticas hacia el noroeste del cabo de Creus.
La buceadora había desaparecido este miércoles a mediodía mientras hacía una inmersión.