Rescatan a un escalador en Saldes (Barcelona) tras precipitarse de unos 20 metros en el Pedraforca

Rescate de un escalador en el Pedraforca - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han rescatado a un escalador en Saldes (Barcelona) después de precipitarse de unos 20 metros en el Pedraforca, mientras hacía la vía Homedes, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 9.57 horas de este domingo y los bomberos han activado un helicóptero con agentes del Grupo de Actuaciones Especiales (Grae) y un médico del Grupo de Emergencias Médicas (Gem).

Después de realizar una primera atención sanitaria en el lugar de los hechos ha sido inmovilizado y trasladado por el Sistema d'Emergències Mèdiques al Hospital Parc Taulí de Sabadell.