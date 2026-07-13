Se restablece la R13, R14 y RT1 Valls y Vilaverd (Tarragona) tras el corte por incidencia

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de las líneas de Rodalies R13, R14 y RT1 entre Valls y Vilaverd (Tarragona) ha recuperado su servicio este lunes sobre las 9.17 horas tras el corte provocado por una incidencia en la infraestructura, ha informado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press

El corte ha durado más de dos horas y durante este se ha ofrecido servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones.

El servicio alternativo ha ofrecido paradas intermedias.