Restablecida la circulación en la R1 de Rodalies entre El Clot y Badalona (Barcelona)

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La R1 de Rodalies ha restablecido la circulación de sus trenes este jueves sobre las 19 horas entre L'Hospitalet de Llobregat y Badalona (Barcelona) después de que haya estado cortada por el viento y por la presencia de un obstáculo en la vía.

Los trenes circulan con 25 minutos de demora de media, y progresivamente se recuperarán las frecuencias y las horas de paso habituales, según ha informado Rodalies en un apunte en 'X', recogido por Europa Press.

La circulación se había cortado entre El Clot y Badalona cerca de las 14.30 horas por la presencia de un obstáculo en las vías, para después cortarse desde el punto de origen de la línea por el viento.