Restablecida la circulación de la R2 Sud entre Garraf y Sitges (Barcelona) por ambas vías

Pasajeros en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R2 Sud entre Garraf y Sitges (Barcelona) se ha restablecido este lunes sobre las 17.55 horas por ambas vías, después de que una incidencia haya obligado a cortar una de las dos sobre las 15.30, por lo que a pesar de estar abiertas.

Así lo informa Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que también se indica que se pueden generar algunos retrasos en esta línea, pero también en los trenes de media distancia que unen Barcelona con Tarragona y Reus.

De hecho, entre estas dos últimas localidades la circulación continúa interrumpida por una incidencia en la estación de Reus (Tarragona), por lo que se ha establecido un servicio alternativo por carretera que realiza las paradas intermedias.