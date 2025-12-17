Restablecida la circulación de Rodalies entre Sants y El Prat (Barcelona) tras una incidencia

Archivo - Dos personas en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación de Rodalies entre la estación de Sants y El Prat (Barcelona) se ha restablecido este miércoles sobre las 18.10 después de que una avería obligara a cortar la circulación de varias líneas, informa Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El corte se ha producido sobre las 17.30 horas y han sufrido afectaciones la R2, la R2Nord y Sud, la R11 y los Regionales Sud (R13, R14, R15, R16 y R17).

Ahora los trenes van recuperando sus frecuencias, que pueden estar alteradas por dicha incidencia.