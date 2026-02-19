Restablecida la circulación de tren entre Montblanc (Tarragona) y Puigverd de Lleida

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria se ha recuperado este jueves sobre las 18.30 horas entre las estaciones de Montblanc (Tarragona) y Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida tras retirarse un árbol que ha caído en las vías, informa Adif vía 'X'.

El incidente se ha producido sobre las 17.20 horas y ha obligado a cortar la circulación ferroviaria, que ha afectado a los trenes de media distancia que circulan entre Barcelona y Lleida.

Por ello, se ha tenido que establecer un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados.