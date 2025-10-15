Restablecida la circulación de trenes en Girona tras una protesta por Palestina en la estación

GIRONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de las líneas R11 y RG1, que permanecía interrumpida desde las 12.17 horas por una manifestación por Palestina en la estación de Girona, se ha restablecido sobre las 13.00 horas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

La circulación se detuvo a petición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por la presencia de personas concentradas en las vías con motivo de la huelga general por Palestina, según han confirmado las mismas fuentes.

Por su parte, Protecció Civil ha activado el Ferrocat en fase de prealerta por este hecho, según ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.