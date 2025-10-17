Restablecida la R1 entre Mataró y Arenys (Barcelona) tras el atropello de una persona

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha restablecido el servicio en la vía cortada de la R1 de Rodalies entre Mataró y Arenys de Mar (Barcelona) este viernes sobre las 12:10 horas tras el atropello de una persona en una zona de paso no autorizada.
El corte se ha producido sobre las 10.45 horas, han explicado fuentes de Renfe a Europa Press.
Durante el corte se han transbordado a otro tren colocado en paralelo a los viajeros del tren que ha atropellado a la persona y se ha permitido circular a velocidad reducida por la otra vía.