Restablecida la R1 entre Mataró y Arenys (Barcelona) tras el atropello de una persona

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha restablecido el servicio en la vía cortada de la R1 de Rodalies entre Mataró y Arenys de Mar (Barcelona) este viernes sobre las 12:10 horas tras el atropello de una persona en una zona de paso no autorizada.

El corte se ha producido sobre las 10.45 horas, han explicado fuentes de Renfe a Europa Press.

Durante el corte se han transbordado a otro tren colocado en paralelo a los viajeros del tren que ha atropellado a la persona y se ha permitido circular a velocidad reducida por la otra vía.