Restablecida la R11 entre Girona y Figueres tras el corte de este domingo por árboles sobre la vía

GIRONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La R11 entre Girona y Figueres (Girona) se ha restablecido este lunes sobre las 7.20 horas tras el corte de este domingo por la caída de árboles sobre la vía.

La circulación en el tramo se retoma por vía única, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Es una de las consecuencias del temporal de viento que está afectando este domingo al norte y el sur de Catalunya, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en el sur de Tarragona y en el Empordà (Girona).