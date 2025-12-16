Restablecida la R15 entre Móra la Nova (Tarragona) y Tarragona en sentido sur tras el corte

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha restablecido el servicio de la línea R15 entre Móra la Nova (Tarragona) y Tarragona en sentido sur este martes sobre las 9.37 horas tras el corte provocado por condiciones meteorológicas adversas a las 6.09 horas.

Se mantiene el servicio por carretera de Tarragona a Móra La Nova (Tarragona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia ha afectado a los trenes de la línea entre Zaragoza y Reus (Tarragona).